Роспотребнадзор поручил обеспечить изоляцию всех вернувшихся в РФ граждан сроком на две недели со дня прибытия в страну.
Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в РФ, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия, — говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.
Документ «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 1 апреля.
Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор предписал всем гражданам РФ соблюдать дистанцию друг от друга не менее одного метра. Данное ограничение не распространяется на поездки на такси.
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