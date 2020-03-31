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На территории Гонконга медицинские специалисты обнаружили коронавирусную инфекцию у домашнего кота. В настоящее время питомец изолирован как от общества людей, так и от своих сородичей.

Представители департамента сельского и рыбного хозяйства Гонконга отметили, что ранее у кота не наблюдалось симптомов заболевания. Они уверяют, что животное подхватило инфекцию от своего хозяина. Ранее у проживающего в Бельгии...