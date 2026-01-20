Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 05:42

Рособрнадзор назвал пороговые баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор: для ЕГЭ и аттестата требуется набрать 24 балла по русскому языку

Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для получения школьного аттестата и подтверждения освоения программы в 2026 году. В частности, для получения документа достаточно набрать 24 балла по русскому языку и заработать «тройку» (три балла) по базовой математике.

Однако для поступления в вузы установлены более высокие минимальные пороги. Так, профильная математика требует 27 баллов, обществознание — 42, информатика — 40. По физике, химии, биологии и русскому языку необходимо минимум 36 баллов, по истории и литературе — 32, по географии — 37, а по иностранным языкам — 22.

Единые государственные экзамены в 2026 году начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 4 июня; 8 июня — по математике базового и профильного уровней; 11 июня — по обществознанию и физике; 15 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). На 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.

Ранее стало известно, что учащиеся могут использовать слово «гойда» в сочинении на ЕГЭ в контексте обсуждения мемов в интернете. Как заявил исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания им. И. Г. Добродомова Института филологии Московского педагогического государственного университета, профессор, доктор филологических наук Андрей Григорьев, употребление просторечного выражения в других контекстах неуместно.

образование
Россия
ЕГЭ
баллы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«По дороге на матч»: звезда хоккея из России попал в автомобильную аварию
«Реальность такова»: на Украине сделали неожиданное заявление о территориях
В США увидели ловушку для Евросоюза из-за разрыва связей с Россией
Российский голкипер подрался с американским вратарем в матче НХЛ
Нутрициолог рассказала, какие витамины помогают коже сиять зимой
Точный удар по тылам ВСУ в районе Купянска: успехи ВС РФ к утру 20 января
В России могут запретить два сериала по культовым произведениям фэнтези
ПВО сбила дроны ВСУ в небе над Ростовской областью
«Нас не считают за людей»: как Европа устроила геноцид в Гренландии
Названо блюдо, способное заменить любые БАДы
Статистика раскрыла потери Европы от «гренландских» пошлин Трампа
На Харьковском направлении ВСУ спрятали мины под кучей мусора
Диетолог раскрыла, как правильно выбирать куриное мясо
Россиянам объяснили, как бороться с горами мусора под снегом
К чему снится убегать от медведя: предвестие беды или удачи?
Миллионы россиян получат льготы через QR-код
Личная жизнь, страшный диагноз: как сейчас живет борющийся с раком Алдонин
Психолог ответила, как распознать психопата по первым тревожным сигналам
Трамп избегает личной встречи с одним из европейских политиков
Сон про укус змеи: что ждет в реальности — полное толкование
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.