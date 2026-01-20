Рособрнадзор назвал пороговые баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году Рособрнадзор: для ЕГЭ и аттестата требуется набрать 24 балла по русскому языку

Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для получения школьного аттестата и подтверждения освоения программы в 2026 году. В частности, для получения документа достаточно набрать 24 балла по русскому языку и заработать «тройку» (три балла) по базовой математике.

Однако для поступления в вузы установлены более высокие минимальные пороги. Так, профильная математика требует 27 баллов, обществознание — 42, информатика — 40. По физике, химии, биологии и русскому языку необходимо минимум 36 баллов, по истории и литературе — 32, по географии — 37, а по иностранным языкам — 22.

Единые государственные экзамены в 2026 году начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 4 июня; 8 июня — по математике базового и профильного уровней; 11 июня — по обществознанию и физике; 15 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). На 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.

Ранее стало известно, что учащиеся могут использовать слово «гойда» в сочинении на ЕГЭ в контексте обсуждения мемов в интернете. Как заявил исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания им. И. Г. Добродомова Института филологии Московского педагогического государственного университета, профессор, доктор филологических наук Андрей Григорьев, употребление просторечного выражения в других контекстах неуместно.