Суд в Петербурге взыскал более $16 млн с семьи погибшего бизнесмена Валерия Пшеничного.
Иск в суд к Наталье и Денису Пшеничным подал бизнесмен из США Марк Никинсон. Он дал в долг Валерию Пшеничному в феврале 2016 года $15 млн долларов под 4% годовых. Никинсон представил документы, заверенные нотариусом штата Флорида. Наследники Пшеничного должны выплатить $15 млн основного долга, $1,2 млн долларов в качестве процентов, а также 60 тысяч рублей госпошлины.
Суд полностью удовлетворил требования истца. Деньги были взысканы с родственников бизнесмена,
Валерий Пшеничный был арестован в Петербурге в начале 2018 года по подозрению в хищении бюджетных средств по заключённому договору с «Адмиралтейскими верфями». По версии следствия, бизнесмен вместе с неустановленными лицами похитили 78,9 млн рублей. 5 февраля в камере СИЗО № 4 обнаружили тело Пшеничного.
Ранее NEWS.ru писал, что обвиняемые в хищении 1 млрд рублей у «Роснано» получили реальные сроки.
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