https://static.news.ru/photo/edace374-4748-11ea-94f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Петербурге взыскал более $16 млн с семьи погибшего бизнесмена Валерия Пшеничного.

Иск в суд к Наталье и Денису Пшеничным подал бизнесмен из США Марк Никинсон. Он дал в долг Валерию Пшеничному в феврале 2016 года $15 млн долларов под 4% годовых. Никинсон представил документы, заверенные нотариусом штата Флорида. Наследники Пшеничного должны выплатить $15 млн основного долга, $1,2 млн долларов в качестве процентов, а также 60 тысяч рублей госпошлины.

Суд полностью удовлетворил требования истца. Деньги были взысканы с родственников бизнесмена, сообщают «Невские новости».

Валерий Пшеничный был арестован в Петербурге в начале 2018 года по подозрению в хищении бюджетных средств по заключённому договору с «Адмиралтейскими верфями». По версии следствия, бизнесмен вместе с неустановленными лицами похитили 78,9 млн рублей. 5 февраля в камере СИЗО № 4 обнаружили тело Пшеничного.

Ранее NEWS.ru писал, что обвиняемые в хищении 1 млрд рублей у «Роснано» получили реальные сроки.