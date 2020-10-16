Родные покончившей с собой журналистки назвали виновников трагедии

https://static.news.ru/photo/8c9672d4-103e-11eb-b1a5-fa163e074e61_660.jpg Ирина Славина Фото: Ирина Славина/facebook.com

Родные журналистки Ирины Славиной, покончившей с собой напротив здания ГУ МВД Нижнего Новгорода, написали в социальной сети открытое письмо, в котором назвали виновных в произошедшей трагедии. Они заявили, что на женщину оказывали давление и в случившимся повинны те, кто делал это.

Славина была главным редактором и единственным сотрудником нижегородского онлайн-издания KozaPress. 2 октября она совершила самоподжог перед местным отделением МВД и скончалась от термических ожогов. Накануне трагедии дома у женщины прошёл обыск в рамках дела об участии в деятельности «нежелательной организации». Силовики изъяли всю технику, необходимую для работы. В Facebook журналистка оставила предсмертное послание, в котором попросила винить в её смерти Российскую Федерацию.

Муж и дети Славиной считают, что за её смерть несут непосредственную ответственность те, кто организовывал и осуществлял на неё давление.

Все, организовавшие неправосудное преследование журналистки, в разной степени сподвигли её к тому трагическому шагу, на который она решилась. Семья понимает, что если сейчас не будет дана правильная оценка происходившему, ситуация в городе и в стране не сдвинется с мёртвой точки, — написала в Facebook дочь покойной Маргарита Мурахтаева.

Как ранее передавал NEWS.ru, в региональном управлении СК заявили, что смерть Славиной не связана с проведением следственных действий. По данным ведомства, она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой. Однако никаких объяснений, для чего потребовался обыск с изъятием имущества у человека в статусе свидетеля, не последовало.