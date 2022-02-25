Риелтор порекомендовал не продавать квартиры, поддавшись панике

Если человек испытывает финансовые или жилищные трудности и ему необходимо продать квартиру, в таком случае можно это сделать, однако не стоит избавляться от жилплощади в панике из-за обострения конфликта между Россией и Украиной, убеждён риелтор Константин Барсуков. При этом он напомнил, что в случае больших экономических проблем в стране деньги обесценятся в первую очередь, пишет «Москва 24».

Если есть жилищная проблема, которую нужно решить и для этого необходимо продать недвижимость, значит, следует это сделать. Если человек хочет продать недвижимость, чтобы получить деньги, он должен задать вопрос, что он с этими деньгами будет делать. Человек должен понимать, есть ли ему куда вложить деньги, потому что если произойдёт какая-то большая экономическая проблема, то деньги обесценятся в первую очередь, — заверил Барсуков.

При этом он отметил, что человек может ошибиться, если решит сейчас продать квартиру, чтобы потом купить её по выгодной цене. Барсуков усомнился в том, что по сценарию 2014 года обесценивание рубля приведёт к замедлению спроса на рынке недвижимости и росту цен на жилплощадь.

Ранее ВТБ поднял стоимость жилищного кредитования. С 22 февраля минимальная ставка по ипотеке составит 11,3%. Это касается как готового, так и строящегося жилья. Ранее ипотечные ставки на жильё увеличил Сбербанк.