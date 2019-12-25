https://static.news.ru/photo/1cd9f706-27a3-11ea-8edd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doukdouk/Global Look Press

Россияне будут испытывать сложности в наступающем 2020 году Белой Металлической Крысы из-за движения Марса, Венеры и Меркурия.

Предстоящий год будет активнее, чем 2019-й. Помимо ретроградного Меркурия, который бывает три-четыре раза в год, будут ретроградные Венера и Марс — вот эти три планеты, двигаясь ретроградно, создают фон, который очень сильно на нас влияет, — передаёт слова астролога и психолога Лилии Любимовой АГН «Москва».

Она отметила, что особо удачным 2020 год будет для Дев, Тельцов, Рыб и Скорпионов.

Как ранее писал NEWS.ru, стоимость ручных крыс и сувениров в виде этих животных значительно выросла в России из-за повышенного спроса в преддверии Нового года. Живые грызуны подорожали на 17% (500 рублей в среднем по стране), игрушечные — на 24% (900 рублей).