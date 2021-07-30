Стала известна основная версия убийства школьницы под Самарой

Сотрудник полиции, которого подозревают в убийстве 15-летней девочки в Самарской области, мог сначала сбить ее на машине, а затем несколько раз ударить ножом, чтобы скрыть случившееся. Такую версию приводит РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, подозреваемый сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей удары ножом. Сейчас это основная версия убийства, — рассказал источник агентства.

Он сообщил, что убитая жила с отцом в посёлке Петра Дубрава и училась в школе. Также известно, что расследование уголовного дела взято под контроль прокурором Самарской области Сергеем Берижицким

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России по Самарской области возбудил уголовное дело на сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. Её обнаружили ночью 29 июля с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений.