https://static.news.ru/photo/d2687960-4cbc-11ea-8217-fa163e074e61_660.jpg Владимир Филиппов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов решил покинуть пост главы вуза.

Как сообщил и «Интерфаксу» в пресс-службе РУДН, в марте заканчивается его срок полномочий, ходатайствовать о его продлении Филиппов не планирует.

Филиппов возглавлял вуз с 1993 по 1998 год и с 2005 до настоящего времени. В период с 1998 по 2004 годы был министром общего и профессионального образования России, министром образования. В апреле ректору исполнится 70 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин переназначил Виктора Садовничего ректором Московского государственного университета на следующие пять лет. Незадолго до этого работники и студенты МГУ опубликовали петицию с требованием вернуть выборность ректоров, обеспечить право самостоятельно утверждать устав университета, а также создать нормальные условия для обучения и научных исследований.