Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов решил покинуть пост главы вуза.
Как
Филиппов возглавлял вуз с 1993 по 1998 год и с 2005 до настоящего времени. В период с 1998 по 2004 годы был министром общего и профессионального образования России, министром образования. В апреле ректору исполнится 70 лет.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин переназначил Виктора Садовничего ректором Московского государственного университета на следующие пять лет. Незадолго до этого работники и студенты МГУ опубликовали петицию с требованием вернуть выборность ректоров, обеспечить право самостоятельно утверждать устав университета, а также создать нормальные условия для обучения и научных исследований.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен