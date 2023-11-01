Реаниматолог рассказал о спасении москвича с сепсисом и больными почками Реаниматолог Баталов: новейший метод диализа спас москвича с ОПН от смерти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жизнь 40-летнего жителя Подмосковья, госпитализированного с сепсисом, повлекшим острую почечную недостаточность (ОПН), удалось спасти благодаря внепочечному очищению крови от токсинов, рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением стационара № 2 Домодедовской больницы Шамиль Баталов. Он отметил, что причиной тяжелого состояния стало ущемление пупочной грыжи с некрозом кишечника.

Поступил 40-летний мужчина с сепсисом, повлекшим за собой ОПН. Причина: ущемление пупочной грыжи с некрозом кишечника. Была проведена резекция грыжи. Затем пациенту провели гемодиализ на новейшем медицинском аппарате в сочетании с гемосорбцией цитокинов для внепочечного очищения крови от токсинов, — добавил Баталов.

Собеседник подчеркнул, что при лечении пациента медики применили метод гемосорбции цитокинов — глубокого очищения крови от токсических веществ вне организма. По его словам, в настоящий момент мужчина чувствует себя лучше и находится на лечении в хирургическом отделении.

Гемодиализ необходим в первую очередь людям с острой и хронической почечной недостаточностью, отравлением лекарственными средствами, спиртами, ядами. Процедура предоставляется в рамках ОМС. Аппарат для гемодиализа берет на себя функции неработающих почек, отфильтровывает из крови токсины, мочевину, избавляет от лишней жидкости, нормализует электролитный баланс, артериальное давление и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие, — подытожил Баталов.

Ранее президент Научного общества нефрологов России Ирина Бобкова рассказала, что для снижения рисков развития хронических болезней почек (ХБП), следует скорректировать питание. Она уточнила, что диета зависит от самого заболевания и симптоматики. Так, при отеках и повышенном давлении стоит сократить потребление соли до четырех-пяти граммов в сутки, а также снизить количество жидкости.