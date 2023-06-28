Стало известно, как снизить риск развития болезней почек Нефролог Бобкова порекомендовала скорректировать питание для снижения риска развития болезней почек

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Чтобы снизить риск развития хронических болезней почек (ХБП), следует скорректировать питание, посоветовала президент Научного общества нефрологов России Ирина Бобкова. В разговоре с aif.ru она уточнила, что диета зависит от самого заболевания и симптоматики. Так, при отеках и повышенном давлении стоит сократить потребление соли до четырех-пяти граммов в сутки, а также снизить количество жидкости.

Любые диетические ограничения всегда индивидуальны. Для определенной категории пациентов с ХБП мы рекомендуем ограничивать потребление белка. Но для этого должны быть показания: наличие белка в моче, признаки почечной недостаточности, — пояснила специалист.

По словам нефролога, кофе при этом не настолько вредный продукт: в нем содержится большое количество антиоксидантов, полезных для организма. Ограничивать его потребление стоит при подъеме артериального давления и тахикардии. Врач уточнила, что лучше проконсультироваться о питании со специалистом индивидуально.

Бобкова предупредила, что к болезням почек может привести курение и злоупотребление алкоголем. При этом слабый алкоголь не менее вреден, чем крепкий. Например, употребление пива может привести к появлению висцерального ожирения, из-за которого повреждаются сосуды, сердце, эндокринная система и почки. Также на развитие ХБП влияет малоподвижный образ жизни, отсутствие полноценного ночного сна и переедание.

Нефролог советует не заниматься самолечением. По ее словам, это одна из основных причин токсического поражения почек. Практически любое лекарство может негативно отразиться на их состоянии, особенно если препарат принимается дольше необходимого или вместе с другими лекарствами, с которыми не сочетается. Бобкова отметила, что среди потенциально опасных препаратов выделяют нестероидные противовоспалительные средства, обезболивающие, антибиотики и мочегонные.

Кроме того, в группе риска находятся те, кто работает на производствах с тяжелыми металлами и различными растворителями. Нефролог посоветовала таким работникам проходить регулярную диспансеризацию и соблюдать правила техники безопасности. Чаще всего с ХБП сталкиваются люди, имеющие сопутствующие популяционные заболевания и пожилые.

Такие пациенты также должны находиться под диспансерным наблюдением у нефрологов и регулярно сдавать лабораторные анализы. Только это может помочь вовремя выявить ХБП, а значит, максимально отдалит необходимость в диализе или трансплантации, — заключила специалист.

Врач-терапевт Екатерина Терентьева ранее предупредила, что кишечные инфекции могут быть опасны, так как из-за повторяющихся рвоты и диареи повышается риск обезвоживания. По ее словам, заболевание вызывает воспаление слизистой желудка и кишечника и приводит к общей интоксикации организма.