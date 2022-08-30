Развеян миф о пользе ледяной воды во время болезни Врач-терапевт Романенко развеяла миф о пользе ледяной воды во время болезни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с NEWS.ru развеяла миф о пользе ледяной воды при болях в горле. Эксперт отметила, что в подобных случаях стоит, напротив, пить большое количество горячей жидкости и пользоваться специализированными растворами для полоскания.

Тут надо понимать, что современная медицина крайне не рекомендует подобные способы самолечения. Боль в горле чаще всего подразумевает наличие какого-то инфекционного процесса, что в свою очередь требует медикаментозного лечения. А холод, конечно, может, в какой-то степени воздействовать на нервные окончания и облегчать болевые ощущения, но, все это очень кратковременно и в большинстве случаев вообще усугубляет ситуацию, — заявила специалист.

Кроме того, терапевт привела ряд рекомендаций, способных облегчить течение недуга.

Необходимо пить много горячей жидкости в целях снятия интоксикации. Также есть специальные растворы, которые благоприятно влияют на внутреннюю среду. Ну и, конечно же, рекомендуется использовать разнообразные специализированные средства для лечения горловых инфекций, — добавила Романенко.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что настои из трав действительно оказывают положительный эффект на здоровье, но среди них нет универсальной или самой полезной. По словам специалиста, чаще всего их применяют для борьбы со стрессом, при проблемах с пищеварением и для замедления старения.