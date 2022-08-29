Россиянам рассказали о пользе трав для здоровья Диетолог Гинзбург посоветовал настои из трав для сохранения молодости и борьбы со стрессом

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Настои из трав действительно оказывают положительный эффект на здоровье, но среди них нет универсальной или самой полезной, рассказал «Народным новостям» диетолог Михаил Гинзбург. По словам специалиста, травы действительно оказывают положительный эффект на организм человека, чаще всего их применяют для борьба со стрессом, при проблемах с пищеварением и для замедление старения.

Давая общие рекомендации, можно ориентироваться на потребности большинства современных людей, которые находятся в среде стрессов, хронической усталости. Для них очень хороши травы: шалфей, мелисса. Для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта — например, испытывающих тяжесть после еды, — подойдут пряности, в частности розмарин. Людям, которым важно сохранить молодость, я бы порекомендовал чабрец, — рассказал Гинзбург.

Многие растительные компоненты ложатся в основу для лекарственных средств, пояснил врач. По его словам, их используют как сырье для изготовления лекарственных препаратов, а также в экстрактах и настойках.

Диетолог Гинзбург ранее назвал жирно-сладкие продукты самыми опасными для сердца. К таким продуктам специалист относит мороженое типа пломбир, торты, выпечку, конфеты и шоколад. В них содержится не только сахар, но и трансжиры. По словам эксперта, продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров повышают риск развития и осложнения атеросклероза.