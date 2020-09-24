Разработчик рассказал о возможности создать «Новичок» в любой лаборатории

https://static.news.ru/photo/176f7b9c-fed0-11ea-8827-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Horstmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Создатель «Новичка» Леонид Ринк заявил, что в настоящее время любая химическая лаборатория мира может изготовить «Новичок». По его словам, технология стала известной после того, как уехавший в США разработчик яда Вил Мирзаянов опубликовал о нём книгу.

Выдал для всех террористов, как делать «Новичок» в условиях, ладно, не домашних, но в какой-то лаборатории, где есть вытяжные шкафы. В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает, — цитирует Ринка РИА Новости.

Он добавил, что Мирзаянов должен просить прощения у всего мира, поскольку привёл в своей книге полное описание системы «Новичок».

Ранее NEWS.ru сообщал, что проживающий в США химик Вил Мирзаянов не входил в группу разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» и не может судить о воздействии боевого вещества на организм человека. Об этом заявил один из разработчиков яда Леонид Ринк. Сам Ринк в 90-е годы продавал «Новичок» бандитам.