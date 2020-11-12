Раскрыта новая многоступенчатая схема мошенничества с поездкой в банк

https://static.news.ru/photo/9cd8c74a-2467-11eb-af91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банкам стало известно о новой усложнённой схеме мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Злоумышленники, выдающие себя за сотрудников службы безопасности кредитной организации, уговаривают потенциальную жертву приехать в отделение.

Новый способ обмана разбит на несколько обязательных этапов. Первый из них — звонок подставного младшего менеджера банка, который сообщает о возможности несанкционированного перевода денег. Преступник уговаривает клиента подъехать в офис для выяснения обстоятельств. Во время поездки потенциальную жертву «переводят» на другого лже-менеджера, пишут «Известия».

Новый «менеджер» сообщает, что сотрудники в отделении, куда направляется клиент, якобы замешаны в мошенничестве, поэтому средства необходимо прямо сейчас перевести на подставной «безопасный счёт». Третий «сотрудник» даёт дальнейшие указания. По данным компании «Инфосистемы Джет», в последние две недели зафиксировано уже несколько попыток кражи денег по данной схеме.

В случае блокировки операции человека предупреждают, что сейчас ему позвонят те самые неблагонадёжные сотрудники, и для защиты предлагают скрипт из «правильных» ответов, которые на самом деле нужны для разблокировки операции. Инструкция направляется клиенту через мессенджер с аккаунта, который оформлен в похожем с банком стиле, — рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По словам сотрудников департаментов кибербезопасности организаций, новый скрипт представляет особенную опасность тем, что в нём задействованы сразу несколько факторов, повышающих доверие потенциальных жертв к мошенникам. Такие сценарии выводят клиентов из зоны комфорта и люди действуют практически в состоянии транса.

Отмечается, что Банк России знает об этом способе обмана — это одна из схем с использованием методов социальной инженерии. По данным регулятора, с помощью таких методов совершалось порядка 86% всех несанкционированных операций в системах дистанционного банковского обслуживания физлиц в первой половине 2020 года.

Как писал NEWS.ru, мошенники создали в российском сегменте Интернета поддельный сайт некой платформы «Газпрома» и успешно зарабатывают на его продвижении в соцсетях и грабеже жителей России, предупредили специалисты в области сетевой безопасности.