Мошенники массово обманывают россиян под видом «Газпрома»

https://static.news.ru/photo/b5d2ca86-230c-11eb-acea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Мошенники создали в российском сегменте Интернета поддельный сайт некой платформы «Газпрома» и успешно зарабатывают на его продвижении в соцсетях и грабеже жителей России, предупредили специалисты в области сетевой безопасности.

Фейковый сайт создан с применением фирменной стилистики и логотипа «Газпрома» и его профильного СМИ. Мошенники на этом сайте заявляют о том, что любой желающий может заработать на этой якобы платформе «Газпрома», при этом для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, сообщает РИА Новости.

Отличия от настоящего сайта такой платформы состоят в наличии ошибок, которые обычно не бросаются в глаза обывателю. Так, глава «Газпрома» Алексей Миллер назван на этом сайте «председателем правления совета директоров».

На сайте также выложены поддельные документы и псевдобиржевые документы на имя несуществующей ПАО «Государственная платформа Газпром». В целом сайт ведёт навязчивую рекламу, используя бренд «Газпрома» и пытается выманить у пользователей учетные данные и деньги.

Это схема, в рамках которой пользователям обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции. Чтобы получить деньги, человеку необходимо оплатить «комиссию», обычно порядка 300 рублей, — рассказали агентству в «Лаборатории Касперского», комментируя появление подобных сайтов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в полиции рассказывали об участившихся случаях мошенничества через сайты знакомств и дали советы, как не попасться на удочку злоумышленников на таком сайте.