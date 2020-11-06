В полиции назвали правила защиты от мошенников на сайтах знакомств

https://static.news.ru/photo/d586023a-200f-11eb-8bb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Пользователям сайтов знакомств необходимо сохранять бдительность, чтобы не попасться на уловки мошенников, предупредили в пресс-службе полиции Москвы.

В пресс-службе отметили, что сайты знакомств посещают миллионы людей и поэтому неудивительно, что преступники давно заняли и эту интернет-сферу.

Безусловно, не все аккаунты на подобных сайтах являются мошенническими. Однако для того чтобы не дать себя обмануть, нужно очень внимательно следить за всеми деталями разговора, проверять реальность и правдивость слов собеседника, — подчеркнули в полиции.

Также не стоит забывать, что мошенники используют различные способы обмана своих жертв, в связи с чем нужно с подозрением относиться ко всем незнакомцам и звонкам, поступающим с неизвестных номеров.

В полиции призвали пользователей не быть доверчивыми и не давать себя обмануть, даже если на первый взгляд кажется, что собеседник говорит правду и желает добра, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее уроженца ближнего зарубежья обвинили в мошенничестве и вымогательстве. Через бесплатный сайт знакомств он входил в доверие к жительницам Москвы, предлагал им вступить в законный брак, а спустя какое-то время просил оказать финансовую поддержку якобы для развития совместного бизнеса. Как минимум десять женщин передали ему в общей сложности более 25 млн рублей, некоторые даже оформили на себя кредиты. После получения средств он переставал выходить на связь.