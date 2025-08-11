Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пышнее и проще в уходе: этот цветок заменит петунии на клумбе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Петунии хороши, но фриллитуния — это уже другой уровень. Огромные махровые цветы с волнистыми лепестками напоминают кремовые завитки на торте. И все это великолепие требует минимум ухода! Фриллитуния устойчива к дождю, жаре и не теряет форму — даже без стрижки и постоянного внимания. Цветет с июня до самых заморозков, преображая клумбы и балконы в пышный сад.

Достаточно посадить ее в солнечное место, поливать под корень в жару и раз в две недели подкармливать удобрением — и она будет цвести без перерыва. Даже увядшие цветы фриллитуния часто сбрасывает сама, сохраняя декоративность. После дождя быстро восстанавливает форму, не требуя «реанимации». Устойчивые кустики не вытягиваются, а держат аккуратную форму всё лето. Фриллитуния — идеальный выбор для тех, кто хочет вау-эффект без ежедневных хлопот.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

