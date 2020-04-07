Путин задумался о сокращении количества нерабочих дней

https://static.news.ru/photo/7502dde2-78d6-11ea-b1b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин изучает возможность сокращения количества нерабочих дней, объявленных им до 30 апреля из-за распространения коронавируса в стране.

Возможно ли это в ближайшее время? Каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу? — цитирует РБК главу государства, который по видеосвязи провёл совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом.

Вместе с тем Путин считает, что все принимаемые решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации.

Главное — безопасность и здоровье граждан. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Позднее глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.