Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Глава государства расправил ленты на венке и почтил память павших воинов минутой молчания, сообщается на сайте Кремля.

После завершения церемонии возложения цветов перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почётного караула и оркестр.

Каждый год, 23 февраля, в День защитника Отечества Путин традиционно приезжает в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.

Ранее президент поздравил россиян с Днём защитника Отечества. В своём праздничном обращении он отметил что Вооружённые силы России служат гарантией национальной безопасности и спокойной жизни граждан. Глава государства также назвал обеспечение обороноспособности страны важнейшей задачей государства.

Он также подчеркнул, что «призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности» пока не получили ответа. При этом, как добавил Путин, Россия открыта для «прямого и честного диалога», для «поиска дипломатических развязок самых сложных проблем».