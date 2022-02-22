Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Глава государства расправил ленты на венке и почтил память павших воинов минутой молчания, сообщается на сайте Кремля.
После завершения церемонии возложения цветов перед мемориалом торжественным маршем
Каждый год, 23 февраля, в День защитника Отечества Путин традиционно приезжает в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.
Ранее президент поздравил россиян с Днём защитника Отечества. В своём праздничном обращении он отметил что Вооружённые силы России служат гарантией национальной безопасности и спокойной жизни граждан. Глава государства также назвал обеспечение обороноспособности страны важнейшей задачей государства.
Он также подчеркнул, что «призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности» пока не получили ответа. При этом, как добавил Путин, Россия открыта для «прямого и честного диалога», для «поиска дипломатических развязок самых сложных проблем».