Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и благотворительности повышается с 2,5 до 10 млн рублей.
Документ
Премии были учреждены в сентябре 2015 года. Обычно их вручение было приурочено к 10 декабря — Международному дню прав человека. Подписанный президентом указ отменяет эту привязку.
Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров призвал правозащитников всего мира объединиться для эффективного преодоления угроз, с которыми общество сталкивают современные вызовы.
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