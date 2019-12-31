https://static.news.ru/photo/72a7f920-2bd2-11ea-8d34-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и благотворительности повышается с 2,5 до 10 млн рублей.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В силу он вступит с 1 января 2020 года.

Премии были учреждены в сентябре 2015 года. Обычно их вручение было приурочено к 10 декабря — Международному дню прав человека. Подписанный президентом указ отменяет эту привязку.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров призвал правозащитников всего мира объединиться для эффективного преодоления угроз, с которыми общество сталкивают современные вызовы.