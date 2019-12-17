https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Правозащитники из разных стран должны объединиться для эффективного преодоления угроз, с которыми общество сталкивают современные вызовы. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Свою позицию он изложил в обращении к участникам Международной конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». Послание зачитал замглавы МИДа Сергей Вершинин.

Лавров отметил, что «на евразийском пространстве остаётся немало проблем в правочеловеческой отрасли». В их числе — расовая, этническая, религиозная нетерпимость. В ряде стран «остро стоит вопрос прав национальных меньшинств, включая право на гражданство, использование родного языка».

Не снята с повестки и такая проблема, как торговля людьми, отметил Лавров.

Помимо этого, министр подчеркнул, что общество «тревожит роль радикальных, в том числе неонацистских, настроений».

Глава МИДа указал на повышенную востребованность коллективных действий и обмен опытом между правозащитниками в области лучших мировых практик для «эффективного купирования данных негативных явлений».

Ранее, как писал NEWS.ru, Лавров пожелал сотрудникам Госдепартамента США работать на благо всеобщего мира и демократии. Запись с таким содержанием он оставил в Книге почётных гостей Госдепа.