Правозащитники из разных стран должны объединиться для эффективного преодоления угроз, с которыми общество сталкивают современные вызовы. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
Свою позицию он
Лавров отметил, что «на евразийском пространстве остаётся немало проблем в правочеловеческой отрасли». В их числе — расовая, этническая, религиозная нетерпимость. В ряде стран «остро стоит вопрос прав национальных меньшинств, включая право на гражданство, использование родного языка».
Не снята с повестки и такая проблема, как торговля людьми, отметил Лавров.
Помимо этого, министр подчеркнул, что общество «тревожит роль радикальных, в том числе неонацистских, настроений».
Глава МИДа указал на повышенную востребованность коллективных действий и обмен опытом между правозащитниками в области лучших мировых практик для «эффективного купирования данных негативных явлений».
Ранее, как писал NEWS.ru, Лавров пожелал сотрудникам Госдепартамента США работать на благо всеобщего мира и демократии. Запись с таким содержанием он оставил в Книге почётных гостей Госдепа.
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