Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал сотрудникам Госдепартамента США работать на благо всеобщего мира и демократии.
Запись с таким содержанием он оставил в Книге почётных гостей Госдепа, сообщает «Интерфакс».
С наилучшими пожеланиями всем сотрудникам Госдепа в их служении конституции США и уставу ООН на благо всеобщего мира и демократии в международных отношениях, — написал Лавров.
Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД РФ и госсекретарь США Майкл Помпео встретились в американской столице. Также Лавров будет принят президентом США Дональдом Трампом, после чего проведёт переговоры с американскими дипломатами.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен