https://static.news.ru/photo/adf5853c-1b6b-11ea-a29f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД России/flickr.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал сотрудникам Госдепартамента США работать на благо всеобщего мира и демократии.

Запись с таким содержанием он оставил в Книге почётных гостей Госдепа, сообщает «Интерфакс».

С наилучшими пожеланиями всем сотрудникам Госдепа в их служении конституции США и уставу ООН на благо всеобщего мира и демократии в международных отношениях, — написал Лавров.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД РФ и госсекретарь США Майкл Помпео встретились в американской столице. Также Лавров будет принят президентом США Дональдом Трампом, после чего проведёт переговоры с американскими дипломатами.