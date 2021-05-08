Путин: нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы

https://static.news.ru/photo/4f19f5de-b09d-11eb-a54d-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Война принесла столько горя и невыносимых испытаний, что забыть это нельзя и не будет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе своей речи на параде Победы в Москве.

Как отметил президент, Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы и безопасность народа. Глава государства также предостерёг от попыток переписать историю и «оправдать предателей и преступников», виновных в гибели сотен тысяч мирных людей.

По словам Путина, история требует делать выводы и извлекать уроки. Однако те, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, сейчас вновь пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацистов, и делают это не только разного рода радикалы и группировки международных террористов, подчеркнул российский лидер.

Торжественный военный парад Победы на Красной площади начался в 10:00.

Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они всегда будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.