https://static.news.ru/photo/b115ce6a-56d1-11ea-ba8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Владимир Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю и пожелал им счастья и благополучия, а также успехов в добрых делах и начинаниях.

Как отметил глава государства, этот праздник особо почитается буддистами, он символизирует обновление природы и стремление человека к гармонии, сообщает пресс-служба президента.

Буддийские общины активно участвуют в жизни страны, вносят весомый вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, уделяют неустанное внимание укреплению плодотворного диалога с государственными и общественными организациями, — подчеркнул Путин.

Президент также отметил важность, что буддийские общины бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков.

Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о создателе. Глава РПЦ пояснил, что речь идёт не только о православных, но и о других россиянах, представляющих иные религиозные конфессии. Патриарх напомнил, что в российском гимне есть строчки «богом хранимая родная страна» и задался вопросом, почему тогда упоминание бога не может быть в Конституции.