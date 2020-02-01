Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
Российский лидер пошутил, что эти года пролетели так быстро, что руководитель Русской православной церкви (РПЦ) и не заметил.
А мы заметили: заметили Вашу подвижническую работу, всё общество наше заметило результаты этой работы, — отметил Путин.
Он поблагодарил патриарха за любовь к вере и к Отечеству.
В свою очередь предстоятель РПЦ отметил, что патриарх должен не только служить Богу, но и заботиться о духовном состоянии людей.
Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Кирилл призвал верующих активнее включаться в обсуждения в Интернете, чтобы «донести богатство христианского мироощущения» до других пользователей.
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