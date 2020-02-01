https://static.news.ru/photo/6b2e20b2-44e5-11ea-abf8-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.

Российский лидер пошутил, что эти года пролетели так быстро, что руководитель Русской православной церкви (РПЦ) и не заметил.

А мы заметили: заметили Вашу подвижническую работу, всё общество наше заметило результаты этой работы, — отметил Путин.

Он поблагодарил патриарха за любовь к вере и к Отечеству.

В свою очередь предстоятель РПЦ отметил, что патриарх должен не только служить Богу, но и заботиться о духовном состоянии людей.

Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Кирилл призвал верующих активнее включаться в обсуждения в Интернете, чтобы «донести богатство христианского мироощущения» до других пользователей.