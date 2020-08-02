Путин поздравил десантников с профессиональным праздником

https://static.news.ru/photo/8c75a6fc-d48a-11ea-8bd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 90-летием создания этого рода войск.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Десантников по праву считают элитой отечественных Вооруженных сил. Они всегда — на переднем крае. Мы гордимся подвигами солдат и офицеров, которые дерзко и отважно решали поставленные задачи. В самых сложных ситуациях демонстрировали высочайший уровень подготовки, силу духа и личное мужество, — говорится в поздравлении президента.

Также отмечается, что сегодняшнее поколение «крылатой пехоты» хранит и приумножает подвиги предшественников, защищает национальные интересы страны. Путин также выразил убеждённость, что десантники никогда не подведут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Владимир Шаманов, прежде командовавший Воздушно-десантными войсками, заявил: обидчикам России придётся иметь дело с десантниками. Он напомнил, что в Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: «Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ». Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение, отметил Шаманов.