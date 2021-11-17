Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус

Скорость тестирования на коронавирусную инфекцию необходимо увеличить. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий в ответ на доклад главного санитарного врача Анны Поповой об эпидситуации в стране. Как заметил глава государства, он уже давал такое поручение, передаёт РИА Новости.

Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом, — отметил президент.

На совещании Попова доложила Путину, что в России увеличили охват тестирования на COVID-19 в 1,5 раза.

По словам Поповой, на прошлой неделе впервые за два месяца наблюдалось снижение заболеваемости. Это продемонстрировали 10 регионов России. В частности, в Москве число заболевших уменьшилось почти на 23%.

Глава Роспотребнадзора надеется, что ситуация с коронавирусом в стране будет стабилизироваться. Она добавила, что теперь все пациенты с ОРВИ будут обязаны обследоваться на COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России выявлено 36 626 новых случаев COVID-19 в 85 регионах РФ, при этом среди инфицированных 6,4% человек не имели клинических проявлений болезни. Также был зарегистрирован новый суточный максимум смертей от коронавируса с начала пандемии. За 24 часа в стране скончались 1247 пациентов с COVID-19. Предыдущий максимум — 1241 летальный исход за сутки — был зафиксирован 13 ноября.