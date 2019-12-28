Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит единую электронную очередь для зачисления детей в детские сады.
Текст документа был опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон придаёт правовой статус уже функционирующим системам. Приём в детские сады будет осуществляться с помощью региональных информационных систем. На сайте государственных или муниципальных услуг родителям ребёнка будет присваиваться индивидуальный номер, по которому можно отслеживать обработку заявления и выделение места в детском образовательном учреждении.
Как ранее писал NEWS.ru, электронная очередь для желающих подать документы на получение российского гражданства появилась в самопровозглашённой Луганской народной республике.
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