https://static.news.ru/photo/28265cac-2993-11ea-a290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит единую электронную очередь для зачисления детей в детские сады.

Текст документа был опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон придаёт правовой статус уже функционирующим системам. Приём в детские сады будет осуществляться с помощью региональных информационных систем. На сайте государственных или муниципальных услуг родителям ребёнка будет присваиваться индивидуальный номер, по которому можно отслеживать обработку заявления и выделение места в детском образовательном учреждении.

Как ранее писал NEWS.ru, электронная очередь для желающих подать документы на получение российского гражданства появилась в самопровозглашённой Луганской народной республике.