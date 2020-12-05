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Президент РФ Владимир Путин поддержал акцию «Новый год в каждый дом», целью которой станет поздравление детей врачей.

Глава государства также обещал подумать, как сделать, чтобы праздник был в каждом доме, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщил Путин в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России».

Вы попросили поддержать идею акции с Новым годом в каждый дом. Я посмотрю, что можно сделать в вашем случае конкретно. Но и сам подумаю на эту тему, как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией, — цитирует президента РИА Новости.

По словам организатора акции Владимира Смирнова, в рамках мероприятия добровольцы приходят в дома детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей медиков, и поздравляют их в образах Дедов Морозов.

На этой встрече Путин также отметил, что волонтёрская деятельность производит впечатление не только на детей, но и на самих волонтёров.

Когда люди получают такое искреннее удовлетворение от того, чем они занимаются, и идут с этим по жизни, они по-настоящему счастливые люди и живут полноценной жизнью, — сказал президент.

Ранее психологи заметили снижение уровня хорошего настроения у граждан РФ перед Новым годом. По их мнению виной тому стала пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), низкая физическая активность, а также накопившаяся эмоциональная усталость, писал NEWS.ru.