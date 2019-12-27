https://static.news.ru/photo/62be3afe-28af-11ea-b21e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

12-летняя школьница из Обнинска Екатерина получила новогодний подарок от президента РФ Владимира Путина — щенка золотистого ретривера.

Письмо с просьбой о таком подарке российскому лидеру написал отец девочки. Он сообщил, что щенок необходим его дочери для терапии.

Двенадцатилетней девочке общение с животным поможет в рекомендованной специалистами терапии, — передаёт РИА Новости сообщение властей Калужской области.

Екатерина Папанова из многодетной семьи — всего у её родителей четверо детей. Сама девочка учится в Обнинской школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Надежда».

Ранее NEWS.ru писал о том, что интернет-пользователей умилило видео, на кадрах которого девочка получила долгожданный подарок на Рождество. Родители сделали дочери сюрприз в виде щенка, о котором она давно мечтала. Увидев нового друга, девочка не сдержалась и начала плакать, не переставая благодарить маму и папу.