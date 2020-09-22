Путин оценил работу молодёжного волонтёрского движения в России

https://static.news.ru/photo/44cfcd34-fcc4-11ea-89b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность работы молодёжных волонтёрских организаций в стране. Об этом он заявил 22 сентября на встрече с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи Александром Бугаевым.

Александр Вячеславович, давайте начнём с движения, которое на виду у всей страны. Это волонтёрское движение. Молодые люди принимают в этой работе самое активное участие. Весьма эффективно работают, — цитирует ТАСС главу государства.

Во время встречи также обсуждалась текущая деятельность ведомства, в том числе по развитию волонтёрского движения и расширению аудитории творческих и образовательных проектов.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил признательность волонтёрам, общественникам, предпринимателям, деятелям культуры и спорта, кто в период пандемии проявил «душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм», помогая нуждающимся. Президент выразил уверенность, что великодушие и подвижничество «в традициях, буквально в крови народа, в его генетическом, культурном коде», писал NEWS.ru.