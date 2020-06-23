Путин назвал коронавирус вызовом колоссальной сложности

https://static.news.ru/photo/bb08a876-b55d-11ea-ada0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин начал своё обращение к гражданам. Он заявил, что распространение коронавируса для России стало вызовом колоссальной сложности.

Политик отметил, что месяцы в период самоизоляции были сложными для граждан. При этом в обществе не было растерянности, так как все осознавали реальность угрозы. Кроме того, все понимали, что главное — это человеческая жизнь.

Мы действовали опираясь на эти ценности, именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности, — подчеркнул он.

Трансляция выступления ведётся на телеканале «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, телеобращение Путина было назначено на 15:00, однако несколько раз переносилось. С начала эпидемии коронавируса Путин выступал с обращениями к народу уже пять раз. Последний раз это произошло 28 апреля перед совещанием с главами регионов по ситуации с COVID-19.