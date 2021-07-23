Путин наградил орденом Дружбы детского омбудсмена Кузнецову

Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы уполномоченного по правам ребёнка в России Анну Кузнецову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нём отмечается , что омбудсмен удостоилась награды «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

Ранее сообщалось, что Кузнецова предложила ввести «народный контроль» за ценами на базовые продукты в магазинах. Она отметила, что необходимы новые, более действенные механизмы по сдерживанию и снижению цен. Важно, чтобы решение этой проблемы ощутила на себе каждая семья.

Кроме того, омбудсмен выступила за то, чтобы детей от коронавируса прививали исключительно с согласия их родителей. Омбудсмен подчеркнула, что речь идёт о здоровье детей, поэтому к вопросу их вакцинации следует подходить максимально серьёзно.