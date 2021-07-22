Кузнецова предложила ввести «народный контроль» за ценами в магазинах
Сергей Попов
Сергей Попов
13:18, 22 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Для оперативного реагирования властей на резкое повышение стоимости базовых продуктов в магазинах следует организовать «народный контроль» за ценами. С таким предложением выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова, сообщает РИА Новости.
Мы предлагаем организовать «народный контроль» — мониторинг цен, в котором могли бы принимать участие не только коллеги из «Единой России», но и родители. Они — главные эксперты по ценам и качеству продуктов, — заявила уполномоченный по правам ребёнка.
По мнению Кузнецовой, первым регионом, где будет проводиться такой мониторинг, может стать Краснодарский край.
Она также отметила, что необходимы новые, более действенные механизмы по сдерживанию и снижению цен. Важно, чтобы решение этой проблемы ощутила на себе каждая семья.
Ранее ретейлеры предупредили россиян о подорожании осенью одежды и обуви как минимум на 10%. В начале 2022-го стоимость этих товаров может вырасти на 15–20%. В Минпромторге в ответ на это заявили, что подорожание одежды и обуви в осенний сезон происходит традиционно. При этом рост цен компенсируется скидками и распродажами.