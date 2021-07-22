Кузнецова предложила ввести «народный контроль» за ценами в магазинах

Для оперативного реагирования властей на резкое повышение стоимости базовых продуктов в магазинах следует организовать «народный контроль» за ценами. С таким предложением выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова, сообщает РИА Новости.

Мы предлагаем организовать «народный контроль» — мониторинг цен, в котором могли бы принимать участие не только коллеги из «Единой России», но и родители. Они — главные эксперты по ценам и качеству продуктов, — заявила уполномоченный по правам ребёнка.

По мнению Кузнецовой, первым регионом, где будет проводиться такой мониторинг, может стать Краснодарский край.

Она также отметила, что необходимы новые, более действенные механизмы по сдерживанию и снижению цен. Важно, чтобы решение этой проблемы ощутила на себе каждая семья.

Ранее ретейлеры предупредили россиян о подорожании осенью одежды и обуви как минимум на 10%. В начале 2022-го стоимость этих товаров может вырасти на 15–20%. В Минпромторге в ответ на это заявили, что подорожание одежды и обуви в осенний сезон происходит традиционно. При этом рост цен компенсируется скидками и распродажами.