Минпромторг прокомментировал сообщения о росте цен на одежду и обувь

Повышение стоимости на одежду и обувь в осенний сезон происходит традиционно. В 2021 году она останется в пределах средних значений. Об этом говорится на сайте Минпромторга.

Кроме того, увеличение цен, которое обычно происходит в первый месяц осеннего сезона, компенсируется различными скидками и распродажами, отметили в ведомстве.

Там уточнили, что рост цен в этом году будет связан с повышением цен на транспортировку из Китая и увеличением стоимости сырья, которое необходимо для производства одежды. В Минпромторге пояснили, что основная масса одежды идёт из Азиатского региона. При этом обусловленная договором плата за перевозку грузов увеличилась в пять раз. Это было связано с изменением и разрывом в логистических цепочках во время пандемии и частично с инцидентом с сухогрузом Evergreen.

При этом отечественные производители существенного роста не прогнозируют, так как есть все возможности для замены зарубежной продукции отечественными аналогами.

Ранее россиян предупредили о подорожании одежды и обуви осенью. Ретейлеры сообщили, что цены возрастут минимум на 10%. А вот в начале 2022 года стоимость таких товаров может «взлететь» на 15–20%.