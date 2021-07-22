Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви осенью

Ретейлеры предупредили россиян об осеннем подорожании одежды и обуви — цены возрастут минимум на 10%. А вот в начале 2022 года стоимость таких товаров может «взлететь» на 15-20%, пишет РБК.

Представители рынка пояснили , что основными причинами подорожания одежды и обуви стали выросшее в цене сырьё и перевозки. К примеру, грузовые морские перевозки из Азии в Европу выросли в цене в несколько раз по сравнению с 2020 годом. Во многом этому поспособствовала пандемия коронавируса.

И так же с материалами. Хлопок подорожал на 35%. Кроме того, сильно возросла стоимость и остальных материалов, в особенности, синтетического волокна — эластана.

Ретейлеры также подчёркивают, что на росте цен сказывается ещё и ослабление рубля. Помимо этого, специалисты также отмечают тенденцию к инвестициям и открытию магазинов. Казалось бы, что в этом такого? Однако эта ситуация спровоцировала рост стоимости металла и стройматериалов до рекордных значений.

Ранее сообщалось, что канцелярские магазины в августе запланировали существенный рост цен на свою продукцию. Стоимость ручек, карандашей и других школьных принадлежностей перед началом школьного сезона поднимется в среднем на 10–30%.