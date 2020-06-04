Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования

https://static.news.ru/photo/c5644f60-a63e-11ea-9b86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ. Предположительно, подготовка к обращению уже началась в Кремле.

По словам источника РБК, российский лидер выступит сразу после того, как будут подведены итоги голосования 1 июля. Ожидается, что российский лидер поблагодарит граждан за участие в плебисците и за доверие, в случае если поправки будут приняты.

В Кремле пока никак не комментируют информацию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение по этому поводу будет зависеть от воли главы государства.

Формат обращения президента пока неизвестен. По некоторым данным, Путин снова может выступить по телевидению, как это было при переносе голосования по Конституции.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию Путин поручил провести 1 июля.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что в день голосования все необходимые требования по безопасности будут выполнены.