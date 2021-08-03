Пушков высмеял заявления Зеленского о Крыме

Сенатор Алексей Пушков высмеял слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Член Совфеда в своём Telegram-канале отметил, что заявления украинского лидера звучат как шутки.

Это смешно. Не менее смешно, чем его собственные прежние юморески. Поэтому ответим ему словами самого Зеленского-актёра, когда он ещё старался говорить то, что думает, — написал сенатор.

Пушков заметил, что Киев всегда негативно относился к жителям Крыма из-за пророссийских настроений его жителей. По словам члена Совфеда, сами жители Украины видели, как из полуострова «выкачивались» все ресурсы.

Пасынком Украины был Крым — вот кем он был. Пока не вернулся на свою настоящую Родину, — заключил Пушков.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал принятый в американском конгрессе законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. В нём также содержится пункт о намерении лишить президента страны права на отказ от санкций против «Северного потока — 2».