Психолог назвал три признака мужской измены

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Социальный психолог Александр Шахов рассказал о трёх неочевидных признаках, которые указывают на то, что отношения наскучили и мужчина начал изменять.

По словам эксперта, когда возлюбленный изменяет или только собирается это делать, то он скрывает от партнёрши свою переписку в социальных сетях и сообщения в телефоне. Чтобы этого избежать, Шахов посоветовал парам придерживаться принципа «открытых связей» — всегда можно рассказать, о чём и с кем общаются партнёры, не вдаваясь в подробности. Но важно не злоупотреблять таким правом, ведь в противном случае начнутся конфликты и появится недоверие.

Вторым признаком, сигнализирующим об измене, может быть необъяснимая смена настроения партнёра. Например, мужчина начинает проявлять равнодушие к делам своей жены или девушки, часто раздражается. В этом случае очевидно, что ему скучно находиться в её обществе.

Это говорит о том, что отношения теряют свою привлекательность. Когда партнёру с вами скучно, то он, скорее всего, уже нашёл, с кем ему не скучно, либо будет искать такого человека, — рассказал Пятому каналу психолог.

При этом он добавил, что на интимной жизни наличие других связей может никак не сказываться. Регулярный секс с партнёром далеко не всегда гарантирует, что у него нет любовницы. А ведь большинство женщин связывают отсутствие интереса к себе с наличием соперницы.

Третьим признаком Шахов назвал так называемую смену философии. Если партнёр без причины начинает говорить о том, что все мужчины полигамны по природе, то женщине пора начать беспокоиться — истории о приятелях, изменяющих жёнам с их согласия, не возникают ниоткуда, как и разговоры про привлекательность гарема. Психолог отмечает, что мужчинам свойственно оправдывать желание измен некой философской системой. Таким образом они «прощупывают почву».

Ранее психолог Наталья Панфилова сообщила, что создание семьи — особенное событие в жизни любого мужчины. Однако не каждый возраст является для этого подходящим. Специалист отмечает, что холостяки, перевалившие за 40 лет, женятся редко. По её словам, в этом возрасте мужчины уже не готовы к серьёзным экспериментам и жизненным переменам, даже если находятся в отношениях. По мнению психолога, мужчины до 35 лет спокойнее воспринимают жизненные ошибки в уверенности, что есть возможность их исправить. Однако чем старше они становятся, тем осторожнее принимают важные решения — они начинают бояться серьёзных шагов и не хотят менять устоявшийся образ жизни.

Немаловажен тот факт, что и женщинам мужчина в возрасте редко бывает интересен. Панфилова замечает, что к тем же годам женщины, как правило, тоже имеют свои обязательства и привычки. Кроме того, многие из них подходят к 40-летнему рубежу, уже имея опыт супружеских отношений, часто у них есть дети. Что же касается молодых девушек, они могут увлекаться возрастными мужчинами. Но когда они пытаются подстраиваться под человека, который, в свою очередь, не хочет куда-то двигаться, то интерес теряется, писал NEWS.ru.