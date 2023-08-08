Психиатр назвал судьбоносным возвращение Костомарову способности бегать Психиатр Федорович назвал судьбоносным возвращение Костомарову способности бегать

Фото: Социальные сети Романа Костомарова

Роман Костомаров

Получение олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым новых протезов и, как следствие, возвращение способности бегать — судьбоносные события для спортсмена, рассказал NEWS.ru психиатр Александр Федорович. По его словам, Костомаров «восстанавливает утраченное».

Для него (Костомарова. — NEWS.ru) максимально важно получить новые протезы. Он восстанавливает, возвращает утраченные естественные функции. Это благоприятно скажется на психологическом климате, внутренних психологических процессах. Особенно если он планирует вернуться в большой спорт, то для него это судьбоносный, жизненно важный компонент. Он станет еще увереннее, что максимально восстановит утраченное. Ему, как спортсмену, мужчине, это очень важно, — подчеркнул Федорович.

Ранее Костомаров в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что получил новые протезы, на которых он сможет прыгать и бегать. Видео смеющегося спортсмена, которому удалось несколько раз подпрыгнуть и пробежаться по кругу, выложила супруга фигуриста Оксана Домнина. Женщина сообщила, что ее муж впервые за долгое время начал смеяться.

В начале 2023 года Костомаров попал в больницу с пневмонией, впоследствии осложнения вызвали некроз конечностей, фигуристу ампутировали обе стопы и пальцы на руках, кроме того, олимпийский чемпион пережил инсульт. В начале июля Костомарова вернулся домой к семье после 175 дней, проведенных в больнице. После выписки из медучреждения спортсмен опубликовал фотографию с женой и детьми, назвав их своими спасителями.