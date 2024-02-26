Против Каспарова требуют возбудить уголовное дело за госизмену Бородин назвал Каспарова предателем России

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Гарри Каспаров

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в Telegram-канале сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой возбудить уголовное дело против шахматиста Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, Каспаров является «сподвижником» ранее судимого «агента западных спецслужб» Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Проверить гроссмейстера и чемпиона мира предлагается на предмет госизмены и призывов к экстремизму. Бородин также попросил конфисковать имущество шахматиста, назвал его предателем России и заявил, что настоящая фамилия Каспарова — Вайнштейн.

Официально обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, чтобы возбудить уголовное дело против предателя России Гарри Каспарова. Он же является братом заместителя руководителя телеканала НТВ Вайнштейна. Каспаров в свое время поменял фамилию. Он был Вайнштейном, — подчеркнул Бородин.

Ранее Бородин возмутился появлением певца Александра Малинина на концерте в Кремлевском дворце, посвященном 90-летию со дня рождения актера Василия Ланового. Он высказал мнение, что выступление исполнителя неуважительно по отношению к российскому обществу, так как артист часть времени живет не в России и ранее исполнял песню «Червона калина», которую Бородин считает «гимном Бандеры».

Глава ФПБК также выразил свое недовольство тем, что Малинин так и не обозначил свою позицию касательно специальной военной операции на Украине; несмотря на это, его пригласили на концерт в Кремле, который будет транслироваться по федеральным телеканалам. По мнению Бородина, определенные вопросы следует задать лицам, которые допускают участие подобных Малинину артистов в крупных мероприятиях.