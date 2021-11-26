«Прошу объединяться в Свете»: Катя Лель ответила на открытое письмо врачей

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Несколько категорий российских граждан вынуждены жить в нищете из-за невозможности найти работу, и виновато в этом государство. Такую точку зрения высказал в беседе с URA.RU основатель и генеральный директор Superjob Алексей Захаров. Он объяснил, что работодатели часто не хотят брать беременных женщин, матерей-одиночек или инвалидов, потому что государство о них «позаботилось», защитив по закону от увольнения, но не учитывая, что некоторые этим пользуются.

Наше государство пытается защитить определённые категории граждан — матерей-одиночек, беременных женщин, инвалидов — и тем самим практически выбрасывает их с рынка труда, часто обрекая на нищету. Например, беременную уволить нельзя...