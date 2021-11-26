«Прошу объединяться в Свете»: Катя Лель ответила на открытое письмо врачей
Катя Лель сообщила, что никогда не агитировала против вакцинации от COVID-19
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:08, 27 ноября 2021
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Певица Катя Лель заявила, что она никогда не агитировала против вакцинации от COVID-19. Она лишь утверждала, что вакцинация должна быть добровольной. Свою позицию артистка объяснила в аккаунте Instagram.
Вакцинация — это дело добровольное, как сказал наш президент, и я с ним абсолютно согласна. Я никогда не агитировала и не призывала кого-либо отказаться от этой процедуры, это должен быть свободный выбор каждого человека, — сообщила 47-летняя Лель.
По словам певицы, её подписчики и поклонники хорошо знают её позицию.
Я всегда успокаиваю и прошу людей объединяться в Свете и в Любви друг к другу! Быть добрее и терпимее. Чего каждому из вас желаю! — резюмировала Лель.
24 ноября 11 врачей, включая главврача госпиталя в Коммунарке Дениса Проценко, опубликовали в СМИ обращение, в котором пригласили посетить «красные зоны» больниц, реанимации и морги известных личностей, отрицающих необходимость вакцинации.
В открытом письме медики обратились, в частности, к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Екатерине Лель, Константину Кинчеву и Юрию Лозе.