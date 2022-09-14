Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин был без преувеличения выдающимся медиаменеджером и организатором издательского дела, который прошел путь снизу доверху, заявил NEWS.ru политолог и журналист Георгий Бовт. По его словам, Сунгоркин сохранял относительный плюрализм взглядов, для своих лет он был очень энергичным человеком.
Мы с ним всегда заметно расходились по политическим взглядам, но тем не менее он предоставлял и на страницах газеты, и на радио возможность для выражения точек зрения, которые не совпадают с его собственной. Сейчас редко такое практикуют. Сунгоркин в этом плане сохранял относительный плюрализм. Как человек он был энергичным, для своих лет живчиком. Смерть настигла его в далеких краях, где он путешествовал, не сидел дома. Это осталось у него от работы еще в молодости корреспондентом, когда он работал в удивительных местах и писал оттуда репортажи. Это тот медиаменеджер и главный редактор, который прошел путь снизу доверху, — сказал Бовт.
О смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина стало известно утром 14 сентября. Журналист скончался в возрасте 68 лет утром в Приморском крае во время экспедиции. Целью ее был сбор материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Причиной смерти стал инсульт.