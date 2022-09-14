Мы с ним всегда заметно расходились по политическим взглядам, но тем не менее он предоставлял и на страницах газеты, и на радио возможность для выражения точек зрения, которые не совпадают с его собственной. Сейчас редко такое практикуют. Сунгоркин в этом плане сохранял относительный плюрализм. Как человек он был энергичным, для своих лет живчиком. Смерть настигла его в далеких краях, где он путешествовал, не сидел дома. Это осталось у него от работы еще в молодости корреспондентом, когда он работал в удивительных местах и писал оттуда репортажи. Это тот медиаменеджер и главный редактор, который прошел путь снизу доверху, — сказал Бовт.