В пятницу, 24 июля, в столице прошёл традиционный общегородской выпускной. Около 15 тысяч человек посетили торжества в парке Горького. Из них 10 тысяч — выпускники из более 250 столичных школ, пять тысяч — их сопровождающие. Ещё около 100 московских учебных заведений отметили выпускной на своих площадках.

Праздничные мероприятия прошли в специальных тематических зонах на территории парка Горького. Для выпускников были оборудованы уличные театры, фотозоны, арт-лабиринт современного искусства, организованы интеллектуально-развлекательные квизы, выступления популярных комиков. На основной сцене состоялись выступления популярных диджеев и артистов.

В 00:00 в честь одиннадцатиклассников отгремел праздничный салют. Снаряды в небо запускались в общей сложности около шести минут. Самые яркие кадры с мест торжеств — в галерее NEWS.ru.