https://static.news.ru/photo/aa8add2c-eb58-11e9-a828-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пропавших в Волгоградской области мальчиков нашли живыми. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Там отметили, что братьев 10 и 12 лет обнаружили в 1 км от села Воднобуерачное, где они проживали в приёмной семье. Дети пропали 9 октября. Они решили пойти в лес за грибами и не вернулись, после чего их приёмная мать обратилась в полицию. В поисках несовершеннолетних принимали участие более 100 сотрудников правоохранительных органов и волонтёров, отмечает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело после исчезновения девятилетней девочки. Она пропала утром 9 октября после того, как отправилась из дома в школу.