Пропавших в Волгоградской области мальчиков нашли живыми. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.
Там отметили, что братьев 10 и 12 лет обнаружили в 1 км от села Воднобуерачное, где они проживали в приёмной семье. Дети пропали 9 октября. Они решили пойти в лес за грибами и не вернулись, после чего их приёмная мать обратилась в полицию. В поисках несовершеннолетних принимали участие более 100 сотрудников правоохранительных органов и волонтёров, отмечает
Ранее News.ru писал, что Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело после исчезновения девятилетней девочки. Она пропала утром 9 октября после того, как отправилась из дома в школу.
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