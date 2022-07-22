Прокуратура обжаловала оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой

Фото: Соцсети

Юлия Цветкова

Прокуратура подала апелляционную жалобу на оправдательный приговор художнице, драматургу и феминистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой (внесена в РФ в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), обвиняемой по статье о распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК). Об этом сообщается в Telegram-канале «Я/мы Юлия Цветкова».

Вчера, 21 июля, прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор Цветковой. Дата нового суда пока неизвестна, — говорится в сообщении.

Юлию Цветкову с 2019 года преследовали за опубликованные в соцсети «ВКонтакте» изображения женских тел, которые обвинение сочло порнографией. Помимо уголовного дела, на неё составляли административные протоколы и блокировали паблик.

NEWS.ru подробно рассказывал о деле художницы, которое вызвало большой общественный резонанс. Правозащитные и феминистские организации, а также многочисленные художники, журналисты и арт-деятели считали обвинение абсурдным. Представители консервативных кругов, напротив, требовали жёсткого наказания девушки, полагая, что она пропагандирует «нетрадиционный секс». Неизвестные в Сети угрожали Цветковой расправой.

Центральный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 15 июля оправдал Юлию. Адвокат фигурантки допускал, что гособвинение будет обжаловать приговор.