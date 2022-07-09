Назван лучший способ защиты от оспы обезьян Профилактолог Токарев объяснил, как защититься от оспы обезьян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соблюдение мер личной гигиены является основным и наиболее действенным способом защиты от оспы обезьян, заявил в беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО Сергей Токарев. Он отметил, что для этого в повседневной жизни необходимо носить медицинские перчатки, обрабатывать их и руки дезинфицирующими средствами на основе спирта, а при половых контактах пользоваться презервативами.

Нужно соблюдать все меры личной гигиены, так как заразиться оспой обезьян можно через личный контакт или с загрязненными поверхностями. Как ни странно, здесь больше могут помочь и медицинские перчатки, которые мы довольно быстро отбросили, решив, что от COVID-19 они не защищают, и презервативы при половых контактах, — сказал Токарев.

Профилактолог подчеркнул, что в случае оспы обезьян нужно пристально следить за кругом своих контактов. К такой чрезмерной осторожности необходимо прибегнуть, поскольку «не всегда можно заметить под одеждой высыпания на туловище, но обнаружить их на лице — вполне», пояснил Токарев.

Ранее в Госдуме объяснили отсутствие оспы обезьян в России. По мнению председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, вирусом «не так просто заразиться».

Тем не менее в ВОЗ предупредили о высоком риске появления оспы обезьян в России. Представитель Мелита Вуйнович призвала приложить максимальные усилия для предотвращения распространения инфекции.