Профессор рассказал, кому удастся сохранить работу в 2022 году Профессор Щербаков предсказал рост востребованности строителей, сантехников и слесарей

Фото Sebastian Kahnert/ZB/Global Look Press

Прогнозы Центробанка о росте безработицы вполне обоснованны, однако, скорее всего, станут более востребованы слесари, сантехники, строители и другие «синие воротнички», считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. Это обусловлено тем, что отечественным компаниям придётся занимать места конкурентов, покинувших Россию, пишет АБН.

Для производства товаров и услуг нужны именно сотрудники этой категории. При этом нельзя отрицать того, что потребуются и представители управленческого звена, и менеджеры, — отметил Щербаков.

К числу таких специалистов профессор отнёс также юристов, бухгалтеров и экономистов, так как без этих сотрудников наладить бизнес практически невозможно. Он считает, что служба занятости населения должна активнее переобучать потерявших работу россиян. Такая мера, по мнению Щербакова, снизит негативный эффект от роста безработицы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о важности переобучения россиян, которые потеряли работу после начала российской военной спецоперации на Украине. В беседе с главой Минтруда и соцзащиты Антоном Котяковым российский лидер отметил, что процесс перепрофилирования «лучше» общественных работ, так как он даёт новые знания и опыт, которые в будущем проявятся на рынке труда.