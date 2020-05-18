Продление больничных работающим пенсионерам не снизит их доход

https://static.news.ru/photo/32d01b46-99ac-11ea-a1ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продление больничных для работающих пенсионеров не скажется на их доходах в мае. Такое мнение высказал завлабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.

Он объяснил это тем, что практически у всех пенсионеров есть необходимый стаж в восемь лет, который предполагает оплату больничного в стопроцентном размере.

Кроме того, отметил специалист, немало пожилых людей трудятся на удалёнке.

Значительная часть пенсионеров работает дистанционно, во всяком случае все, кто работают в образовании, науке, культуре, в непроизводственных отраслях. На их доходах это никак не скажется, — приводит слова Бобкова URA.RU.

Ранее правительство внесло изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним. Как писал NEWS.ru, поправки дают право россиянам старше 65 лет, не перешедшим на удалённую работу и не находящимся в отпуске, продлить электронный больничный по 29 мая.