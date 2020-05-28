Проценко оценил действия Москвы по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1d4175dc-a0ea-11ea-806b-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко положительно оценил принимаемые Москвой меры, связанные с предупреждением распространения COVID-19.

По словам эксперта, Москва заблаговременно начала готовиться к появлению нового заболевания. В аэропортах установили медицинские патрули, которые проверяли приезжающих в страну. Власти запустили специальные обучающие программы для докторов и медперсонала.

Я думаю, что во многом этот комплекс мероприятий и позволил нам добиться глобального снижения летальности, — отметил Проценко.

Он добавил, что все умершие проходят обязательное патологоанатомическое исследование, которое позволяет разобраться в реальных причинах смерти пациента, передаёт РИА Новости.

Сейчас в мире более 5,7 млн заразились COVID-19, более 359 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 379 050 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 150 993 пациента, жертвами опасного заболевания стали 4142 человека.

Как ранее передавал NEWS.ru, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал сообщения, что Россия испытала вакцину от коронавируса на людях. По его словам, такие испытания являются обычным делом, между тем сам препарат находится на стадии доработки.